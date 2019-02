Nach 25 Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH). Der bisherige Hauptgeschäftsführer Bernd Dohn wird Anfang April in den Ruhestand verabschiedet. Am Mittwoch (11 Uhr) will das DJH bekanntgeben, an wen Dohn den Posten übergibt. Den Ankündigungen zufolge soll ein junger Nachfolger das Ruder übernehmen. Der gemeinnützige Verband legt am Mittwoch außerdem die Bilanz für das vergangene Jahr vor. Berichtet wird dann unter anderem, wie viele Schulklassen, Familien und Jugendgruppen 2018 in den mehr als 450 Jugendherbergen übernachtet haben. In 2017 hatte der DJH etwa 10 Millionen Übernachtungen gezählt, Tendenz leicht rückläufig./fld/DP/stw

AXC0035 2019-02-27/05:49