Klaus Gehrig, Chef der Schwarz-Gruppe und Herrscher über Lidl und Kaufland, spricht über das Erfolgsgeheimnis des Aldi-Jägers, Biolebensmittel zu Apothekenpreisen und seine Übernahmepläne für mehr als 100 Real-Märkte.

Die Tücken der Technik werden gleich zum Start offenbar. "Hallo!", grüßt der humanoide Roboter Pepper artig das Publikum, das zu den Retail Innovation Days in die Duale Hochschule Heilbronn gekommen ist. Experten sollen hier zu Themen wie "Sharing Economy", "Künstliche Intelligenz" und "digitaler Handel" referieren - und einen Blick in die Zukunft riskieren. "Sieht voll aus hier im Saal", merkt denn auch Pepper vorn auf der Bühne an und fährt auf Geheiß des Moderators, Professor Stephan Rüschen, in feinstem schwäbisch fort: "Grüß Gottle und hallöle!" Allein, den Abgang verpatzt die Maschine.

Konsequent ignoriert Pepper alle Kommandos, die Bühne zu verlassen, während der heimliche Star der Veranstaltung nach vorne tritt: Klaus Gehrig, Chef der Schwarz-Gruppe und als solcher Herr über die Handelsschwergewichte Lidl und Kaufland, darf den ersten Programmpunkt bestreiten. Öffentliche Auftritte des wohl wichtigsten deutschen Handelsmanagers haben Seltenheitswert, Interviews sind rar. Dass der Manager in Heilbronn eine Ausnahme macht, dürfte an der Geschichte der Hochschule liegen, die von der Stiftung des Lidl-Eigners Dieter Schwarz finanziert wird.

Im grauen Pulli bezieht Gehrig Position am Stehtisch auf der Bühne, um den Hals baumelt sein Namensschild. Amüsiert verfolgt er, wie Pepper vom Moderator ins Abseits geschoben wird. Er selbst, so wird er später verraten, benutze keinen Computer. Sein Technikeinsatz beschränke sich auf das Smartphone. Doch zunächst spricht Gehrig überraschend offen über das Kerngeschäft: über die Strategie von Lidl, über den Preiskampf mit Aldi und seine Pläne, mehr als 100 Real-Standorte zu übernehmen.

Keine Angst vorm russischen Billigheimer

