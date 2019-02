Im Schweizer Telekommarkt wird eine Großfusion immer wahrscheinlicher. Das Telekomunternehmen Sunrise befindet sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme von UPC Schweiz. Dies teilte Sunrise in der Nacht zu Mittwoch mit. Erstmals wurde auch eine Zahl genannt. So werde mit der Mutter von UPC, dem US-Unternehmen Liberty Global , über einen Unternehmenswert von 6,3 Milliarden Franken gesprochen, hieß es weiter.

Es seien aber noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden, wurde betont. Und es werde lediglich zu einer Transaktion kommen, wenn diese strategisch überzeuge und nachweislich Wert für die Aktionäre schaffe, so Sunrise.

Anfang Februar hatte Sunrise erstmals eingeräumt, dass an den Spekulationen über ein Interesse an UPC etwas dran ist. Sunrise legt am Donnerstag den Jahresabschluss vor. Der Mobilfunkanbieter Freenet hält einen Anteil an Sunrise und will einem möglichen Zukauf grundsätzlich nicht im Wege stehen, sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold in einem Interview Anfang Februar. Freenet ist seit gut zweieinhalb Jahren mit rund 24,5 Prozent an Sunrise beteiligt./stk/zb

ISIN DE000A0Z2ZZ5 US5305551013 CH0267291224

