Die Brexit-Debatte geht weiter, Trump trifft sich mit Kim Jong Un, Beiersdorf veröffentlicht Jahreszahlen. Was die Märkte am Mittwoch bewegt.

Der Dax erlebt gerade eine starke Handelswoche: Nach oben geholfen hat dem Index unter anderem die Rede des Chefs der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, vor dem US-Kongress. Dieser verteidigte die vorsichtige Politik der Fed - und nahm den Börsianern so offenbar die Angst vor Zinserhöhungen.

Nach einem starken Montag ist der Dax am Dienstag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 11.541 Punkten aus dem Handel gegangen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen lag der Leitindex am Mittwochvormittag nahezu unverändert.

Die Anleger haben heute vor allem europäische Unternehmen im Blick. Auch Bayer und Beiersdorf legen ihre Zahlen vor.

Außerdem rücken politische Ereignisse - etwa die Debatte rund um den Brexit sowie das Treffen von Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un - in ihren Fokus. Die Termine im Überblick.

1 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat am Mittwoch im Plus tendiert. Am Markt werde auf weitere Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China gewartet, sagten Experten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 21.553 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1620 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

2 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street haben die Anleger nach den Gewinnen der letzten Wochen einen Gang zurückgeschaltet. So gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag leicht nach. Die US-Wirtschaft sendete uneinheitliche Signale: So neigt der Häusermarkt weiter zur Schwäche, wie der unerwartet heftige Rückgang der Baubeginn im Dezember zeigte. Die Stimmung der Verbraucher aber hatte sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt.

Vor diesem Hintergrund fanden auch Aussagen des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell Gehör. Die grundsätzlich gesunde US-Wirtschaft sei zuletzt "einigem Gegenwind und entgegengesetzten Signalen" ausgesetzt gewesen, sagte Powell vor Vertretern des Senats. Der Arbeitsmarkt aber sei ...

