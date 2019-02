Die GSMA gab heute die Preisträger der GLOMO Awards 2019 im Rahmen des MWC19 Barcelona bekannt. Sie wurden von der TV- und Radio-Moderatorin Remel London BBC-Afrika-Wirtschaftsredakteur und Moderator Larry Madowo präsentiert. Mit den GLOMOs werden Unternehmen und Einzelpersonen geehrt, die Innovation in der sich rapide verändernden Mobilindustrie vorantreiben.

"Unsere Glückwünsche gehen an alle Preisträger und Kandidaten der GLOMO Awards 2019 der GSMA", sagte John Hoffman, CEO von GSMA Ltd. "Die GLOMO Awards sind ein Beweis für die unglaubliche Innovation und den Einfallsreichtum, der unsere Branche prägt, und es ist wirklich eine hervorragende Leistung, von unseren angesehenen Juroren ausgewählt zu werden. Wir danken allen unseren Teilnehmern, Juroren, Sponsoren und Partnern für die Unterstützung der GLOMOs 2019."

Die Preisträger der GLOMO Awards 2019 sind:

Beste Mobilfunk-Infrastruktur

Ericsson für 5G high-band Massive MIMO

Bester Durchbruch im Bereich Mobilfunktechnologie (Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen US-Dollar insgesamt)

Huawei für Huawei 5G RAN Innovation

Bester Durchbruch im Bereich Mobilfunktechnologie (Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen US-Dollar insgesamt)

Athonet für Athonet BubbleCloud

Bester Durchbruch im Bereich Netzwerk-Software (Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen US-Dollar insgesamt)

KT für Integrated Orchestrator Platform für maßgeschneiderten B2B-Service

Bester Durchbruch im Bereich Netzwerk-Software (Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen US-Dollar insgesamt)

Athonet für Athonet BubbleCloud

Beste Lösung für mobile Authentifizierung und Sicherheit

Nok Nok S3 für Authentication Suite (Nok Nok S3 Suite)

Outstanding Mobile Technology Award Wahl des CTO

Athonet für Athonet BubbleCloud

Bester Mobilfunkanbieter-Service für Verbraucher

Sunrise Huawei für Sunrise 5G FWA-Service

Bester mobiler Service für das vernetzte Leben

Aira für Aira: Visual Interpreter for the Blind

Beste Nutzung von Mobile Marketing

Reliance Jio Infocomm für Jio Cricket Play Along

Innovativste mobile App

SK Telecom für T Map für Ultimate Driving Safety

Beste Gesamtinnovation im Mobilbereich für Verbraucher

Epic Games für das Fortnite-Franchise

Beste mobile Innovation für Unternehmen

Athonet für Athonet BubbleCloud

Beste mobile Innovation für Gesundheit und BioTech

BIMA für mHealth von BIMA

Beste mobile Innovation für Bildung

Aira für Aira: Visual Interpreter for the Blind

Beste mobile Innovation für Automobil

Huawei für C-V2X Solution

Beste mobile Innovation für Zahlungen und Fintech

KT für Genie Pay

Beste mobile Innovation für Handel

Ubamarket DMI für Ubamarket

Beste mobile Innovation für Smart Cities

Gaoqing Government & Huawei für die Erweiterung "Smart" bei "Happy"

Bestes Smartphone Wahl der Jury

Huawei für Huawei Mate 20 Pro

Disruptive Device Innovation Award Wahl der Jury

Google für Google Night Sight

Beste mobile Wearable-Technologie

Samsung für Samsung Galaxy Watch

Bestes Connected Device für Verbraucher

Goodix für Secure Live-Finger Detection Solution

Beste mobile VR oder AR

Accenture für AVEnueS

Bester mobiler Dienst für Video-Inhalte

SK Telecom für oksusu

Beste Inhalte und Medieninnovation Wahl der Jury

Epic Games für das Fortnite-Franchise

Beste mobile Innovation für die Schwellenmärkte

Mavenir für Mavenir Sponsored Data Rewards Platform

Beste mobile Innovation für Frauen in den Schwellenmärkten

BBC Media Action für Kilkari

Beste mobile Innovation zur Unterstützung von Notfällen oder humanitären Situationen

Lumkani für Lumkani

Beste Nutzung von Mobil für Zugang und Integration

Beeline Russia für Beeline.Motorica

The Green Mobile Award

GenCell Energy für GenCell A5 Off-Grid

Telefonica für 100% Renewable Energy Plan 2030

Herausragender mobiler Beitrag zu den UN SDGs

World Food Programme für SCOPE CODA

Government Leadership Award

Finnische Regierung

Herausragender Beitrag für die Mobilfunkindustrie

Kaan Terziog?lu, CEO, Turkcell

Europäischer 5G Pioneer Award

Deutsche Telekom AG für die Förderung eines Ökosystemansatzes zur 5G-Kommerzialisierung

5G Leadership Award

Nokia für Nokia 5G Future X Unleashing the Potential of 5G

5G Industry Partnership Award

Hamburg Port Authority, Deutsche Telekom Nokia für First Large Scale Industrial Commercial 5G Trial

Weitere noch zu vergebende GLOMO Awards

Am Mittwoch, den 27. Februar, werden die Nominierten des "4YFN Startup of the Year Award 2019" ihre Geschäftsidee einem Publikum und einer Expertenjury in der Zeit von 15:00 16:00 Uhr MEZ auf der Banc Sabadell Stage, Halle 8, Fira Montjuïc, vorstellen, wobei der Gewinner live bekannt gegeben wird.

Die Women4Tech Leadership Awards werden am Donnerstag, den 28. Februar um 09:15 Uhr während des Women4Tech Summit in Halle 4, Auditorium A, Fira Gran Via, verliehen. Ebenfalls am Donnerstag wird die Auszeichnung "Best New Connected Mobile Device MWC 2019" vom Siegerstand um 09:45 Uhr MEZ verliehen und live im Mobile World Live TV übertragen.

Zu den Sponsoren der GLOMO-Awards-Kategorie 2019 gehören: National Instruments für "Mobile Tech"; Dolby für "Content and Media"; Mobica fürr "Fourth Industrial Revolution" und Mobileum für "Consumer". Mashable sind der offizielle Medienpartner für die diesjährigen GLOMO Awards. Die Auszeichnungen werden von unabhängigen Experten, Analysten, Journalisten, Wissenschaftlern und in einigen Fällen auch von Vertretern der Mobilfunkbetreiber bewertet.

Weitere Informationen über die Gewinner der GLOMO Awards finden Sie unter http://www.mwcbarcelona.com/2019-global-mobile-awards-winners.

Teilnahme am MWC19 Barcelona

Vollständige Informationen über den MWC19 Barcelona, darunter wie Sie Aussteller oder Sponsor werden, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com. Folgen Sie den neuesten Entwicklungen und Neuigkeiten zum MWC19 auf Twitter @GSMAEvents unter MWC19, auf unserer LinkedIn-Seite zum Mobile World Congress https://www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Folgen Sie anderen Neuigkeiten und Aktivitäten der GSMA auf Twitter @GSMA.

