Die Allianz-Versicherung liefert gute Zahlen dank der gutlaufenden Kfz-Versicherungen und der chinesische E-Auto-Bauer und Daimler-Partner Byd verzeichnet einen Gewinneinbruch. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick.

In diesen Tagen veröffentlichen viele Unternehmen ihre Jahres- und Quartalsergebnisse. Ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse am Mittwoch:

Allianz Deutschland macht Boden gutDie Allianz-Versicherung macht nach schwierigen Jahren auf dem deutschen Heimatmarkt wieder gute Geschäfte. Im vergangenen Jahr sind die Beitragseinnahmen auf 36,4 Milliarden Euro gestiegen, mit 5,5 Prozent ein Plus deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das teilte die deutsche Landesgesellschaft von Europas größtem Versicherer mit. Besonders erfreulich für die Allianz: Die lange lahmende Sachversicherung - dazu gehören der hart umkämpfte Kfz-Markt und die Gebäudeversicherung - legte mit einem Plus von vier Prozent auf 10,5 Milliarden Euro ebenfalls überdurchschnittlich zu. "Es ist seit fünfzehn Jahren das erste Mal, dass wir in der Sachversicherung über Markt wachsen", sagte Joachim Müller, Chef der Sachversicherungssparte.Die Allianz hat sich Vereinfachung auf die Fahnen geschrieben ...

