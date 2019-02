FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax kann sich wohl auch am Mittwoch nicht klar von dem zuletzt gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrend absetzen: Nach leichten Gewinnen am Dienstag taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex zur Wochenmitte knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn kaum verändert auf 11 538 Punkte. Die Marktbeobachter von Index-Radar sehen die jüngste Rally im Dax ohnehin "auf der Zielgeraden". "Für Panikmache ist es zu früh, aber zumindest eine Konsolidierung sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen", schrieben sie in ihrem Morgenkommentar. Anleger dürften verstärkt über Gewinnmitnahmen nachdenken. Aus Sicht des Portfoliomanagers Thomas Altmann von QC Partners fehlt es an neuen positiven Nachrichten, die die Rally weiter befeuern könnten.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - An der Wall Street haben die Anleger nach den Gewinnen der letzten Wochen einen Gang zurückgeschaltet. So gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag leicht nach. Es sei inzwischen sehr viel Positives zu einer möglichen Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit eingepreist, sagten Händler. Die US-Wirtschaft sendete uneinheitliche Signale: So neigt der Häusermarkt weiter zur Schwäche. Die Stimmung der Verbraucher aber hatte sich überraschend deutlich aufgehellt.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Der CSI-300-Index legte zuletzt um 0,19 Prozent zu. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um 0,63 Prozent nach oben. Der japanische Nikkei 225 gewann 0,5 Prozent auf 21 556,51 Zähler. Die Hoffnung auf eine mögliche Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt der entscheidende Treiber.

DAX 11.540,79 0,31%

XDAX 11.540,22 0,61%

EuroSTOXX 50 3.289,32 0,28%

Stoxx50 3.032,99 0,34%

DJIA 26.057,98 -0,13%

S&P 500 2.793,90 -0,08%

NASDAQ 100 7.123,22 0,11%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,34 0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1378 -0,12%

USD/Yen 110,59 0,02%

Euro/Yen 125,83 -0,10%°

ROHÖL:

Brent 65,71 +0,50 USD

WTI 56,02 +0,52 USD°

