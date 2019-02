The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA AN01 XFRA LU1670624664 M+G(L)I1-G.E.M DLAA FD00 EQU EUR N

CA AN09 XFRA LU1670626446 M+G(L)I1-JAP.FD EOAA FD00 EQU EUR N

CA AN0A XFRA LU1670626792 M+G(L)I1-NAVL EOAA FD00 EQU EUR N

CA AN0D XFRA LU1670627253 M+G(L)I1-NADV EOAA FD00 EQU EUR N

CA AN0G XFRA LU1670627923 M+G(L)I1-NADV DLAA FD00 EQU EUR N

CA AN05 XFRA LU1670710075 M+G(L)I1-GL.DIV AEOA FD00 EQU EUR N

CA AN02 XFRA LU1670710158 M+G(L)I1-GL.DIV AEOD FD00 EQU EUR N

CA AN03 XFRA LU1670711040 M+G(L)I1-GL.DIV ADLA FD00 EQU EUR N

CA AN06 XFRA LU1670715207 M+G(L)I1-GLSLB EOAA FD00 EQU EUR N

CA AN0H XFRA LU1670715975 M+G(L)I1-J.S.CS EOAA FD00 EQU EUR N

CA AN07 XFRA LU1670716437 M+G(L)I1-PESL EOAA FD00 EQU EUR N

CA XRZL XFRA LU1829329819 THR(L)-P.E.S.C. 1EEOA FD00 EQU EUR N

CA XRZP XFRA LU1829330403 THR(L)-P.E.S.C. 8EEOA FD00 EQU EUR N

CA XRZM XFRA LU1829334819 THR(L)-P.E.E.D. 1EEOA FD00 EQU EUR N

CA XRZH XFRA LU1832003567 TH.L-P.EU.EQ 1EEOA FD00 EQU EUR N

CA MFC1 XFRA LU1856130205 MAINFIRST-GL.EQ.UNCON.AEO FD00 EQU EUR N

CA FV2K XFRA LU1864950719 T(L)-AM.SM.COM. 1UDLA FD00 EQU EUR N

CA XRZD XFRA LU1864952335 T(L)-EUR.SM.CO. 1EEOA FD00 EQU EUR N

CA FV2L XFRA LU1864952418 T(L)-EUR.SM.CO.1EP EOD FD00 EQU EUR N

CA XRZE XFRA LU1864952764 T(L)-EUR.SM.CO. 8EEOA FD00 EQU EUR N

CA XRZK XFRA LU1864953499 T(L)-GL.EQ.INC. 1EPEOD FD00 EQU EUR N

CA XRZF XFRA LU1868836591 TN.L.-AME.PTF. 1DLA FD00 EQU EUR N

CA XRZN XFRA LU1868839181 T.LUX-EUR.SEL. 1EOA FD00 EQU EUR N

CA FV2J XFRA LU1868841674 TNL-AM.SEL. 1DLA FD00 EQU EUR N