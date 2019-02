The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A268B3 ERSTE GP BNK 19/25MTN1619 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B122031 VB WIEN 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0261378 MCDONALDS 19/24 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0261394 MCDONALDS 19/26 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0261402 MCDONALDS 19/29 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0046777 NATL AUSTR.B 19/24 FLR BD01 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0046827 MCDONALDS 19/24 FLR MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA CH0419040875 KORTERN PWR 19/24 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000A13SMD9 INV.BK.S-H. 19/21 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TST08 NIEDERS.SCH.A.19/21 A.885 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NS9 COBA 19/26 S.923 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RC0 DZ BANK IS.A1109 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YU7 LB.HESS.THR.CARRARA02Q/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V05 LB.HESS.THR.CARRARA02P/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB03P5 NORDLB MULTIAKT.19/20 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TW1 NORDLB AKTANL.KL19/19DPW BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TX9 NORDLB AKTANL.P.19/19SZG BD02 BON EUR N

CA XFRA US14913Q2U23 CATERP.F.SV. 19/20 FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA US512807AS72 LAM RESEARCH 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US512807AT55 LAM RESEARCH 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US512807AU29 LAM RESEARCH 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US912810SG40 USA 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128286D73 USA 19/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128286G05 USA 19/24 BD02 BON USD N