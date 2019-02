FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25

SPPI XFRA IE00BYSZ5W11 SPDR B.B.3-7Y.E.C.B.U.ETF

SPP5 XFRA IE00BYSZ5S74 SPDR B.B.5-7Y.US T.B.UETF

SYB6 XFRA IE00BYSZ5Y35 SPDR B.B.5-7Y.E.G.B.U.ETF

NNWN XFRA US6315122092 NASPERS N ADR/ 1/5 NEW