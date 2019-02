Die Klagewelle in den USA gegen den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer reißt nicht ab. Bis zum 28. Januar seien Klagen von rund 11 200 Klägern zugestellt worden, wie Bayer am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Das sind rund 1900 mehr als Ende Oktober. Die Zahl schnellt seit August letzten Jahres immer weiter nach oben. Damals hatte ein Geschworenen-Gericht einem Krebspatienten, der glyhposathaltige Unkrautvernichter des von Bayer übernommenen US-Konzerns Monsanto für seine Erkrankung verantwortlich macht, einen Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe zugesprochen. Bayer weist die Vorwürfe vehement zurück.

Auch wenn das Urteil noch wenig aussagt - die Richterin senkte die Summe später deutlich und Bayer legte mittlerweile Berufung ein -, sorgte es dennoch für viel Aufmerksamkeit und zog weitere Kläger an.

Wesentlich bedeutender als dieses erste Verfahren ist allerdings der in der letzten Februar-Woche gestartete Prozess eines weiteren Klägers. Denn nun handelt es sich um den ersten Fall, der vor einem Bundesbezirksgericht verhandelt wird und Teil eines Massenverfahrens ist. Beim zuständigen Richter Vince Chhabria sind zahlreiche Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt, der Fall des Klägers Edwin Hardeman ist ein sogenannter "Bellwether Case", dessen Ausgang als richtungsweisend für die vielen anderen bundesweiten Klagen gilt./mis/hbr/men

ISIN DE000BAY0017

AXC0069 2019-02-27/07:35