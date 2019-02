Der Handelskonzern Ahold Delhaize hat dank guter Geschäfte auf den Heimatmärkten und im wichtigen US-Markt besser abgeschnitten als erwartet. Das niederländisch-belgische Handelsunternehmen hat dabei seine eigenen Prognosen übertroffen. Der am Finanzmarkt stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie erreichte im vierten Quartal 0,45 Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die operative Marge lag bei 4,2 Prozent und damit etwas besser als auch von Analysten erwartet. Die Dividende soll um gut 11 Prozent auf 0,70 Euro steigen.

"Wir haben im Jahr 2019 den Integrationsprozess nach der Fusion im wesentlichen abgeschlossen und haben die versprochenen Synergien geliefert", sagte Unternehmenschef Frans Muller laut Mitteilung. Man sei nahe am Ziel von jährlichen Einsparungen von 500 Millionen Euro. Für das Jahr 2019 zeigt sich Muller zuversichtlich: Der bereinigte Gewinn je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft soll im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.

Ende Januar hatte Ahold Delhaize bereits Eckdaten für 2018 berichtet, den Umsatz bekanntgegeben und die Erwartungen an den Gewinn je Aktie an das obere Ende der Zielspanne angehoben. Der Umsatz war im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro gestiegen. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 3 Prozent. Auch deutliche Zuwächse im Internet gaben Ahold Delhaize Rückenwind, hier stieg der bereinigte Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel./stk/men

ISIN NL0011794037

AXC0071 2019-02-27/07:43