Gefährdet ein Verzicht auf Huawei den Aufbruch ins Gigabit-Zeitalter? Die Mobilfunkbetreiber in den USA beweisen das Gegenteil: Sie setzen nur Nokia, Ericsson und Samsung ein - und eroberten damit die Spitze.

Europa hat Angst vor einem noch größeren Rückstand beim Sprung ins Gigabit-Zeitalter. Und diese Angst begleitet jetzt auch die Debatte um die Sicherheitsrisiken, die vom Einsatz der beiden chinesischen Technologielieferanten Huawei und ZTE in den superschnellen 5G-Mobilfunknetzen ausgehen. Zwei Jahre könnte Europa technologisch verlieren, sollte sich der alte Kontinent dem Embargo der USA anschließen, warnte kürzlich die Deutsche Telekom in einem internen Papier. Die 5G-Infrastruktur baue auf den bereits bestehenden LTE-Netzen auf. Und in denen spielt Huawei als einer von zwei großen Technologielieferanten bei allen drei großen Mobilfunkbetreibern in Deutschland - Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica - ein tragende Rolle.

Die Botschaft, die solche Horrorszenarien vermitteln, ist klar: Die beiden europäischen 5G-Lieferanten, Nokia aus Finnland und Ericsson aus Schweden, sind technologisch nicht so gut aufgestellt wie der chinesische Marktführer Huawei. Ein verstärkter Einsatz dieser ...

