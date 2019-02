Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore nach Jahreszahlen von 350 auf 340 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Eugene King begründete das neue Ziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem damit, dass der Rohstoffkonzern jüngst radioaktives Uran in Kobaltlieferungen entdeckt und deshalb einen Verkaufsstopp verhängt hatte. Deshalb verschieben sich die entsprechenden Umsätze von 2019 auf 2020./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

