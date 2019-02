TAGESTHEMA

BAYER

hat im vierten Quartal diese Zahlen ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Umsatz 11.062 +29% 10.649 +24% 8.596 EBITDA bereinigt 2.065 +16% 1.972 +11% 1.783 Ergebnis nach Steuern/Dritten -3.924 -- -1.090 -- 148 Ergebnis je Aktie Core 1,10 -21% 0,82 -41% 1,39

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AAREAL BANK

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Zinsüberschuss 133 -1% 9 135 Risikovorsorge 31 +5% 11 29 Provisionsüberschuss 64 +5% 10 61 Verwaltungsaufwand 119 -4% 11 123 Betriebsergebnis 117 +77% 11 66 Ergebnis nach Steuern/Dritten 93 +111% 11 44 Ergebnis je Aktie 1,48 +100% 11 0,74

DEUTSCHE EUROSHOP

Nachfolgend die Schätzungen für das Gesamtjahr 2018 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 223 +2% 9 219 EBIT 187 -3% 8 192 Ergebnis nach Steuern 102 -24% 4 134 Ergebnis je Aktie 2,16 -6% 6 2,31 FFO je Aktie 2,39 -6% 8 2,54 ===

Weitere Termine:

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis, Salzgitter

07:30 DE/QSC AG, Jahresergebnis, Köln

10:30 DE/Daimler AG, Jahres-PG Daimler Buses, Stuttgart

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis, Hamburg

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:30 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 4Q, Englewood

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,1% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 106,0 zuvor: 106,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 zuvor: +0,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,4 Vorabschätzung: -7,4 zuvor: -7,9 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Februar PROGNOSE: +0,68 zuvor: +0,69 -US 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember (ursprünglich 4.2.2019) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2029 im Volumen von 3,25 bis 4 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2029 im Volumen von 3 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036 im Volumen von max. 2 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.790,80 -0,03 Nikkei-225 21.550,88 0,47 Schanghai-Composite 2.964,77 0,79 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.540,79 0,31 DAX-Future 11.536,00 0,61 XDAX 11.540,22 0,61 MDAX 24.377,46 0,07 TecDAX 2.617,55 -0,25 EuroStoxx50 3.289,32 0,28 Stoxx50 3.032,99 0,34 Dow-Jones 26.057,98 -0,13 S&P-500-Index 2.793,90 -0,08 Nasdaq-Comp. 7.549,30 -0,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,30 -10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit gebremster Aufwärtsdynamik werden die Aktienmärkte in Europa am Mittwoch erwartet. Nach dem Aufwärtsschub der vergangenen Tage dürfte der Markt eher auf Konsolidierungskurs gehen. Neuigkeiten von den Handelssgesprächen USA-China gebe es derzeit nicht. Allerdings sei die Hoffnung auf eine Entspannung beim Thema Strafzölle einer der Gründe der jüngsten Erholungsrally gewesen, daher sollte dieses Thema langsam eingepreist sein. Der DAX-Futures deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin und tendiert im Nachthandel bei 11.530 Punkten. Im Fokus steht vor allem die dicht gespickte Agenda aus der Berichtssaison.

Etwas fester - Vor allem die Berichtssaison lieferte frische Impulse. Hier stiegen BASF nach einem soliden Ausblick mit einem Plus von 4,3 Prozent auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Im Fokus stand zudem der bevorstehende Brexit sowie der Weg, den Premierministerin Theresa May nun einschlagen will. Der Kurs des Minen-Unternehmens Fresnillo brach um 8,3 Prozent auf 894,60 Pence ein. Ein Händler sprach von schwachen Zahlen. Für die Aktie von Travis Perkins ging es 12,5 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen gute Zahlen für das Schlussquartal 2018 vorgelegt hat. Ocado gewannen 11,7 Prozent. Der Online-Händler für Nahrungsmittel führt Gespräche mit Marks & Spencer über ein mögliches Joint Venture. Marks & Spencer zogen um 3,2 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Mit einem Minus von 13,5 Prozent kam die Aixtron-Aktie unter die Räder. Nach einem überzeugenden Geschäftsjahr verfehlte der Anlagenbauer beim Ausblick die Markterwartung deutlich. Auch bei GFT Technologies verstimmte der Ausblick. Das Geschäft mit den Großkunden bekommt das Unternehmen nicht in den Griff und hat die Mittelfristprognose komplett kassiert. Die Titel verloren 7,1 Prozent. Die Siemens-Aktie profitierte von einer Kaufempfehlung und legte um 1,6 Prozent zu. Covestro litten nach den schwachen Zahlen am Vortag unter einer Reihe negativer Analystenkommentare und gaben weitere 2,5 Prozent ab. Der Karrierenetzwerk-Betreiber Xing (plus 2,9 Prozent) hat das Jahr 2018 dank eines starken Wachstums im Bereich B2B E-Recruiting erfolgreich abgeschlossen. Zudem erfreute das Unternehmen die Aktionäre mit einer deutlich erhöhten Dividende.

XETRA-NACHBÖRSE

Gar nicht gut kamen im nachbörslichen Handel am Dienstag endgültige Zahlen und der Ausblick von Beiersdorf an. Die Aktie wurde am Abend rund 3,5 Prozent niedriger getaxt und dürfte auch am Mittwoch nochmals deutlicher nachgeben, erwartete ein Händler.

Commerzbank stiegen nachrichtenlos um 1,5 Prozent, wie der Händler weiter berichtete. Der Kursanstieg sei von hohen Umsätzen begleitet gewesen. Lebhaft sei es auch bei Prosieben zugegangen, die 3 Prozent verloren. Auch hier sei zunächst kein nachrichtlicher Hintergrund bekannt gewesen.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Nachdem die Indizes am Montag im Verlauf Jahreshochs markiert hatten, dominierte nun Zurückhaltung. Die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats brachte nichts Neues. Powell hat die Entschlossenheit der US-Notenbank bekräftigt, Zinsanhebungen vorerst auszusetzen und abzuwarten, wie sich das langsamere Weltwirtschaftswachstum und die Finanzmarktturbulenzen auf die US-Wirtschaft auswirken. Die Aussicht auf eine fortgesetzt lockere Geldpolitik stützte die Aktienmärkte zwar etwas. Da es jedoch keine Neuigkeiten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gab, agierten die Anleger an der Wall Street zögerlich. Konjunkturdaten enthielten Licht und Schatten: Während Neubautätigkeit und Häuserpreise enttäuschten, stieg das Verbrauchervertrauen im Februar überraschend stark. Die Aktie von Home Depot verlor 0,9 Prozent. Die Baumarktkette hatte im Schlussquartal zwar Umsatz und Gewinn gesteigert, die Erwartungen des Marktes aber verfehlt. Bei Tesla (-0,3 Prozent) hakten Anleger die Nachricht rasch ab, dass die US-Börsenaufsicht SEC ein Gericht gebeten hatte, CEO Elon Musk wegen eines Tweets zu belangen, der gegen Vorgaben der SEC verstoßen haben soll. Allerdings beflügelte die Nachricht die Aktie des chinesischen Tesla-Konkurrenten Nio, die um 8,8 Prozent stieg. Caterpillar verloren nach der Abstufung auf "Sell" durch die UBS 2,4 Prozent. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen Dillard's zu einem Sprung um fast 20 Prozent.

Die US-Anleihen wurden etwas gestützt von den "taubenhaften" Äußerungen des US-Notenbankchefs. Steigende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 2,2 Basispunkte nachgeben auf 2,64 Prozent. Der Verzicht auf Zinserhöhungen bedeutet, dass die schon in Umlauf befindlichen Anleihen keine "Konkurrenz" durch neue, höher verzinste Schuldtitel bekommen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.04 Uhr EUR/USD 1,1380 -0,1% 1,1393 1,1361 EUR/JPY 125,85 -0,1% 125,99 125,83 EUR/CHF 1,1386 -0,1% 1,1394 1,1368 EUR/GBR 0,8592 -0,0% 0,8595 0,8581 USD/JPY 110,58 +0,0% 110,57 110,76 GBP/USD 1,3247 -0,1% 1,3256 1,3238 Bitcoin BTC/USD 3.804,03 0,13 3.798,91 3.808,50

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 27, 2019 01:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.