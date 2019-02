Der Medienkonzern Thomson Reuters Corp. (ISIN: CA8849037095, NYSE: TRI) wird am 20. März 2019 (Record date: 8. März 2019) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,36 US-Dollar je Aktie ausschütten. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 2,9 Prozent erhöht. Es ist die 26. jährliche Anhebung in Folge. Auf das Jahr gerechnet werden künftig 1,44 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle ...

