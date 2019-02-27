GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 340 (350) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 110 (107) CHF - 'BUY'MORGAN STANLEY SENKT ESSILORLUXOTTICA AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 117 EURRBC SENKT SHELL AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 2750 (2900) PENCE BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 55 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 46 (44) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 85 (90) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 92 (84) EUR - 'HOLD' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 62 (61) EUR - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...Den vollständigen Artikel lesen ...