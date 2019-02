Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen und Bekanntgabe einer neuen Strategie auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analystin Pinar Ergun sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem "bösen Erwachen" einer "schlafenden Schönen". Gemessen am neuen Ausblick könnten die Markterwartungen nun um bis zu 10 Prozent sinken. Eine hohe Bewertung mache die Aktie anfällig./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 09:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005200000

AXC0086 2019-02-27/08:33