Die Privatbank Berenberg hat Freenet von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 24 auf 19 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen für den Telekomanbieter seien vor den Ende Februar erwarteten Zahlen zu stark gesenkt worden, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem entwickelten sich die regulatorischen Vorgaben in Sachen neue Mobilfunklizenzen (5G) schrittweise zum Vorteil für Freenet. Und schließlich könne sich die Beteiligung an Sunrise Communications positiv entwickeln bei einem Zusammengehen dieser mit UPC./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0Z2ZZ5