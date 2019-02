Wachsende Spannungen zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan haben am Mittwoch den meisten Börsen Asiens zugesetzt. Viele Aktien-Indizes gaben ihre Gewinne teilweise ab oder drehten sogar in die Verlustzone.

Nachdem die indische Luftwaffe am Dienstag ein Terroristencamp in Pakistan bombardierte, haben am Mittwoch pakistanische Kampfflugzeuge zwei indische Flugzeuge abgeschossen - eigenen Angaben zufolge "im pakistanischen Luftraum" über der umstrittenen Region Kaschmir. Ein Flugzeug stürzte in den indischen Teil Kaschmirs, das andere in den von Pakistan kontrollierten Bereich, wo der dort abgesprungene Pilot verhaftet wurde.

In China belastete zuvor allerdings bereits, dass der Shanghai Composite Index an der 3000-Punkte-Marke gescheitert war, nachdem er im Wochenverlauf seine bereits deutlichen Gewinne vom Jahresbeginn nochmals kräftig ausbauen konnte. Der CSI-300-Index, in dem die 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zu finden sind, gab letztlich seine Gewinne ab und schloss mit einem kleinen Minus von 0,17 Prozent auf 3678,39 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor zuletzt 0,09 Prozent auf 28 744,85 Punkte.

In Japan indes war die Börse bereits geschlossen als die Meldung über den Abschuss der zwei indischen Flugzeuge über die Ticker lief. Der Nikkei 225 war zuvor mit einem Plus von 0,50 Prozent auf 21 556,51 Zähler aus dem Handel gegangen. Anleger dort hatten vor allem die Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vom Vortag ausgewertet. "Powell hatte betont, dass die Fed keine Eile hat, die Zinsen anzuheben", sagte ein Investment-Experte in Tokio. "Zudem signalisiert der deutliche Anstieg des Konsumentenvertrauens in den USA - ein entscheidendes Wirtschaftsbarometer - nachhaltiges Wachstum"./ck/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0089 2019-02-27/08:40