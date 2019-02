Das Papier von Weight Watchers verlor gestern an der Nasdaq nachbörslich gut 32 Prozent. Für die Aktie ging es vom Schlusskurs mit 29,57 US-Dollar innerhalb von 35 Minuten auf 20,12 US-Dollar. Die Kursdiät dürfte viele Anleger nicht schmecken. Die Beteiligung der US-Talkmasterin Oprah Winfreys an Weight Watchers verlor fast 48 Millionen Dollar an Wert, zumindest auf dem Papier, ...

