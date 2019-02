Die Deutsche Post DHL Group investiert kontinuierlich in ihr Paketnetz und errichtet vor den Toren Berlins im brandenburgischen Ludwigsfelde ein Mega-Paketzentrum. Dies teilte der DAX-Konzern vorgestern mit. Im neuen Paketzentrum werde innovative Sortiertechnik zum Einsatz kommen, so dass Anfang/Mitte 2021 hier bis zu 50.000 Päckchen und Pakete pro Stunde bearbeitet werden können. Damit entstehe in Ludwigsfelde ähnlich wie bereits zuvor in Obertshausen und Bochum eines der größten und leistungsfähigsten Paketzentren in Europa. Schon heute sei der Konzern in der Lage, in seinen aktuell 35 Paketzentren über eine Mio. Pakete in jeder Betriebsstunde zu sortieren. Bis 2020 rechne der Konzern mit einem jährlichen durchschnittlichen Paketwachstum von 5 bis 7 Prozent.

Gut positioniert

Die Aktie der Deutschen Post verlor auf Sicht der vergangenen 52 Wochen annähernd 30 Prozent an Wert. Eine Abschwächung der weltweiten Konjunktur drückte auf den Kurs der Post-Aktie. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben die Einstufung für die Aktie der ...

