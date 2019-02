Von Ian Walker

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im vierten Quartal zwar wegen eines Sondereffekts im Vorjahr rund 31 Prozent weniger verdient, die Erwartung der Analysten aber dennoch übertroffen.

Der Nettogewinn sank den Angaben zufolge im Schlussquartal auf 517 Millionen von 744 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte eine Steuergutschrift das Ergebnis um 235 Millionen Euro aufgebläht. Im Gesamtjahr lag das Ergebnis der Koninklijke Ahold Delhaize NV mit 1,81 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau.

Der Umsatz nahm in den drei Monaten per Ende Dezember wechselkursebereinigt um 3 Prozent auf 16,55 Milliarden Euro zu. In den USA wuchsen die Einnahmen inklusive Onlinehandel auf 11,17 Milliarden von 10,89 Milliarden Euro.

Analysten hatten laut Unternehmen im Mittel mit einem Gewinn von 461 Millionen bei einem Umsatz von 16,44 Milliarden Euro gerechnet.

2019 soll das bereinigte Ergebnis je Aktie um einen hohen einstelligen Prozentsatz zulegen. Zudem stellt Delhaize Einsparungen von 540 Millionen Euro in Aussicht. Dies erlaube Investitionen sowohl in organisches als auch anorganisches Wachstum, bei Beibehaltung der Margen auf Vorjahresniveau. Im vierten Quartal lag die bereinigte operative Marge bei 4,2 Prozent.

Die Aktionäre sollen eine um 11 Prozent höhere Dividende von je 70 Cent erhalten. Die Ausschüttungsquote liege damit bei 42 Prozent. 2019 soll eine Zwischendividende für das erste Halbjahr eingeführt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2019 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.