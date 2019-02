Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn leicht im Kurs gestiegen. Insgesamt gab es an den europäischen Anleihemärkten am Morgen wenig Bewegung. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 166,37 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug geringfügig auf 0,11 Prozent.

Zur Wochenmitte stehen einige Konjunkturdaten auf dem Plan. In der Eurozone werden unter anderem neue Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank erwartet. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt und aus der Industrie veröffentlicht. Daneben melden sich einige hochrangige Notenbanker zu Wort, darunter US-Zentralbankchef Jerome Powell. Er hatte bereits am Dienstag die vorsichtigere Haltung der Federal Reserve bestätigt./bgf/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0093 2019-02-27/09:05