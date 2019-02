Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst keine eindeutige Tendenz durchsetzen. Der Deutsche Aktienindex Dax hadert mit dem zuletzt gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrend: Nach leichten Gewinnen am Dienstag wird der Leitindex vor Xetra-Start 0,3 Prozent leichter bei 11.509 Punkten taxiert. Die Marktbeobachter von Index-Radar sehen die jüngste Rally im Dax ohnehin "auf der Zielgeraden"."Für ...

