Rüschlikon (ots) - Düsseldorf / Rüschlikon, 27. Februar 2019 - Der

Handel wird zunehmend aufgelöst. Dies zeigt eine aktuelle Studie der

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des Gottlieb Duttweiler

Instituts. Verantwortlich für den Wandel sind neue Technologien und

eine nachlassende Bedeutung von Besitz. Uns erwartet das Ende des

Konsums, wie wir ihn heute kennen.



Die Studie mit dem Titel «Das Ende des Konsums - Wenn Daten den

Handel überflüssig machen» untersucht die Entwicklung des Handels in

den kommenden drei Jahrzehnten. Klar ist: Sich diese Zukunft

lediglich als eine lineare Zunahme des Online-Handels vorzustellen,

dem eine gewisse Anzahl konventioneller Läden zum Opfer fällt, greift

viel zu kurz. Wir befinden uns am Anfang einer Transformationsphase,

die zur «Entortung» des Konsums führt. «Banking is necessary. Banks

are not.», hatte Bill Gates der Finanzindustrie 1994 richtig

prophezeit. Und so, wie der Kern der Finanzindustrie zu FinTech

mutiert, wird das Handelsunternehmen der Zukunft in erster Linie ein

Technologieunternehmen sein, das auch noch Handel betreibt.



Zwei Faktoren sind ausschlaggebend. Zum einen hat eine

Verschiebung vom Besitzen zum Nutzen bereits begonnen - Uber, Netflix

und Spotify belegen das. Gerade die Musikindustrie macht vor, wie der

Handel mit physischen Gütern (Tonträger) zu einer Dienstleistung

(Streaming) werden kann.



Als zweiter wichtiger Faktor beim Wandel wird der technologische

Fortschritt die gesamte Wertschöpfungskette transformieren. Von Mixed

Realities und dem Internet der Dinge über Künstliche Intelligenz bis

zur Neurotechnologie konfigurieren neue Treiber den Konsum um. Von

dem, was wir heute als Produkte, als Läden und als Handel kennen,

wird dereinst nicht mehr viel übrig sein. Zwar werden Menschen

weiterhin physische Grundbedürfnisse durch Waren befriedigen. Doch

die Art, wie Begehrlichkeit für diese Waren geweckt, durch welche

Lieferkette sie geschleust werden und wie sie zum Konsumenten

gelangen, verändert sich grundlegend.



Rezensionsexemplare können bei KPMG oder beim GDI angefordert

werden. Eine Zusammenfassung der Studie steht online zur Verfügung:

http://www.gdi.ch/EndedesKonsums



