Das ist relevant für jeden Autohersteller: Der Markt wird 2019 schrumpfen - die Menschen kaufen weniger Autos. 2019 werden wohl weltweit 81,9 Millionen Pkw verkauft werden. Das ist ein Rückgang von 1,8 Millionen Pkw-Verkäufen. Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer erklärt in einem neuen Papier: "Zwar ist die Lage nicht so extrem wie im Jahr 2009, dem Jahr der Weltfinanzkrise, die durch die Lehman-Pleite 2008 ins Rollen kam. Aber die Branche fürchtet den BREXIT, der türkische Automarkt liegt mit einem Rückgang von 33 Prozent im Jahr 2018 am Boden, die erhoffte Belebung des iranischen Automarkts wurde durch die Sanktionen des US-Präsidenten zunichte gemacht, im Inland kämpfen die Autobauer mit der Umstellung auf den WLTP-Zyklus. US-Präsident Trump ist auch mit Europa auf Zollkriegskurs und in China verharrt der Automarkt die nächsten Monate in der Rezession."

