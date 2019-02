Die sechstägige Dax-Erfolgsserie dürfte am heutigen Mittwoch wohl zu Ende gehen. Der Index steht vor einem Bündel an Widerständen, die schwer zu überwinden sein dürften.

Sechs Tage hat der Dax hintereinander im Plus geschlossen und an jedem dieser Tage ein neues Jahreshoch erreicht. Doch heute könnte diese Serie ein Ende finden. Zur Eröffnung notiert der deutsche Leitindex zur Eröffnung 0,4 Prozent im Minus bei 11.495 Punkten. Am gestrigen Handelstag war der Index mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 11.541 Punkten aus dem Handel gegangen.

Am gestrigen Dienstag war die Kongressanhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell der Grund, warum der Dax mit 11.577 Punkten ein neues Jahreshoch erreichen konnte. Damit hatte er die gestrige Kursschwäche der US-Indizes komplett ausgeblendet.

Doch wenn man die Rede genauer analysiert, dann zeigt sich: Gesagt hat Powell wenig. "Bei seiner gestrigen Anhörung vor dem Senatsausschuss hat Fed Chair Jay Powell dem Markt auch nicht nur den kleinsten Hinweis gegeben, ob er den nächsten Schritt der Fed nun eher in Richtung einer weiteren Zinserhöhung oder Zinssenkung sieht", kommentieren die Analysten der Commerzbank die Anhörung. "Das muss man auch erst einmal schaffen. Sich so gar nicht in die Karten schauen zu lassen". Fazit: Powell wird den Markt heute nicht mehr beflügeln.

Und bei den Hauptthemen Brexit und Handelsstreit zwischen USA und China gibt es wenige Neuigkeiten, die den deutschen Leitindex wieder in höhere Regionen bringen könnten. Neben der Charttechnik, die eher eine Verschnaufpause signalisiert (s. "Was die Charttechnik sagt"), sprechen hingegen noch weitere Argumente für zumindest kurzfristig eher fallende Kurse.

Daten von Anlageprofis in den USA zeigen: Derzeit setzen vor allem spekulative Anleger auf steigende Kurse, langfristig orientierte Investoren halten sich noch zurück. Sollten erste einsetzende Gewinnmitnahmen den Beginn einer Korrektur darstellen, würden diese Kursrückgänge durch spekulative Anleger verstärkt, da diese sich schneller von ihren Positionen trennen als langfristig orientierte.

"Spekulative ...

