Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:15 Uhr wurde der DAX mit rund 11.505 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Bayer entgegen dem Trend deutlich im Plus. Der Arzneimittelkonzern hatte zuvor neue Bilanzzahlen vorgestellt, die von den Anlegern positiv aufgenommen wurden. Bayer bestätigte dabei den Konzernausblick für 2019 sowie die mittelfristigen Ziele für das Jahr 2022.

Schlechter kamen bei den Anlegern die Geschäftszahlen von Beiersdorf an. Der Konsumgüterkonzern rechnet 2019 mit einem geringeren Gewinnwachstum als im Vorjahr. Die Beiersdorf-Aktie steht am Morgen mit einem Abschlag von fast zehn Prozent am Ende der Liste.