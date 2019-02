Gemeinsame Kunden haben Zugang zu Persados KI-gestützter Sprachanalyse sowie zu den branchenspezifischen Marketinglösungen von Emarsys

Persado und Emarsys kündigen strategische Partnerschaft an, um Vermarktern eine nahtlose datengesteuerte Kreativ- und Kampagnenautomatisierung zu ermöglichen und eine durchschnittliche Steigerung von 37 Prozent der CTR (Klickrate) für Happy Socks zu erzielen

Persado, der führende Anbieter von KI-Lösungen zur Generierung der leistungsfähigsten Marketinginhalte durch den Einsatz der Kraft der Worte, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Emarsys bekannt, der einzigen Marketingplattform, die Ihre Branche kennt. Die Integration kombiniert Persados revolutionäre Plattform zur Generierung datengetriebener kreativer Inhalte in großem Maßstab mit Emarsys' einzigartigen schlüsselfertigen Marketinglösungen, die profitables Umsatzwachstum durch intelligentere Akquisitionen unterstützen.

Gemeinsame Kunden von Persado und Emarsys können nun ihre Marketingkampagnen in wenigen Minuten generieren, testen und bedienen ein Bruchteil der Zeit eines traditionellen Setups. Über die API der Partnerschaft werden die Kampagnenergebnisse umgehend an Persado übermittelt und ermöglichen den Kunden den Zugang zu quantitativen und qualitativen Analysen über die Variablen, die die Performance beeinflussen.

Happy Socks, eine führende internationale, modische Marke, wandte sich an Persado und Emarsys, um sich während des wettbewerbsintensivsten Marketingtages des Jahres, dem Black Friday, zu differenzieren. Gemeinsam führten die Partner eine erfolgreiche Kampagne durch, die zu starken Ergebnissen führte und Happy Socks half, Kunden erfolgreich zu binden.

"Diese Integration ist unglaublich spannend, da sowohl die Technologien von Persado als auch die von Emarsys entscheidend für den Erfolg sind. Emarsys gibt uns die Freiheit, Kampagnen einfach einzurichten und zu testen, und Persado hilft uns, unsere Botschaften zu stärken, indem es die perfekte Sprache generiert, um die Leistung und Relevanz unserer Inhalte zu verbessern", sagt Marc Verschueren, Director of Online Marketing and Sales bei Happy Socks. "Als Ergebnis unserer jüngsten Black-Friday-Kampagne sahen wir eine durchschnittliche Erhöhung der Öffnungsrate um 21 Prozent und eine durchschnittliche Erhöhung der Klickrate um 37 Prozent. Diese Technologien haben uns geholfen, uns von anderen abzuheben, indem wir mehr Risiken eingegangen sind und über den Tellerrand hinausgeschaut haben, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass wir das Ziel verfehlen."

"Die heutigen CMOs werden mit Lösungen bombardiert, die behaupten, die Kapitalrendite zu steigern, sodass die Identifizierung der Technologien und Angebote, die einen echten Mehrwert bieten, immer schwieriger wird. Marketing-Teams brauchen Produkte, die Ergebnisse auf intelligente Art und Weise erzielen und die Lücke zwischen Zielen und Ergebnissen schließen", sagt Assaf Baciu, Mitbegründer und SVP of Product and Engineering bei Persado. "Durch diese Partnerschaft vereinen wir Automation und Intelligenz. Persados KI setzt die Kraft der Worte frei und gibt Marketern Handlungssicherheit bezüglich ihrer kreativen Inhalte, um die Chance jeder einzelnen Interaktion mit dem Kunden nutzen zu können. Wir sind begeistert, gemeinsam daran zu arbeiten, Marketern das Vertrauen zu geben, das sie verdienen."

"Wir wissen, dass schlechte Versuche, die Kommunikation anzupassen, die Kunden abschrecken werden. Marketer verlassen sich daher auf intelligente Technologien, um die kanalübergreifende Kommunikation zu automatisieren und zu personalisieren, skalierbar und oft in Echtzeit", sagt Dave Littlechild, Global Head of Partnerships and Alliances bei Emarsys. "Diese Partnerschaft hilft uns, die Kluft zwischen einem Marketer und seiner Fähigkeit, mehr Umsatz zu erzielen, zu überbrücken. Wir sind begeistert und freuen uns auf die Zukunft als Partner."

Die Integration von Persado in Emarsys ist abgeschlossen und steht den Kunden nun zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter persado.com und emarsys.com.

Über Persado

Persado erfindet das digitale Marketing neu, indem es mathematische Prinzipien auf die Botschaft, die grundlegende DNA des Marketings, anwendet. Indem sie das Potenzial der Worte freisetzen, gewinnen Unternehmen jeden Augenblick des digitalen Marketings für sich und erleben ein dramatisch neues Niveau an Markenbindung und Umsatzleistung. CMOs der wertvollsten Marken der Welt verlassen sich darauf, dass Persado auf völlig neue Weise mit Hilfe der intelligenten Automatisierung, der KI und der Fortschritte in der Sprachwissenschaft die Macht der Worte freisetzt und die Verbraucher bedarfsgerecht, einzeln und in jedem Moment emotional einbezieht.

Die "Persado Message Machine" nutzt hochentwickelte KI, Datenwissenschaft, Computerlinguistik und maschinelles Lernen, um die perfekte Botschaft für jede Kampagne zu erzeugen, indem sie die weltweit fortschrittlichste Wissensdatenbank für Marketingsprache mit mehr als einer Million markierter und bewerteter Wörter und Phrasen nutzt. Marketingspezialisten gewinnen volle Transparenz durch quantifizierbare Ergebnisse und datengesteuerte Einblicke, um die Trends und emotionale Sprache zu identifizieren, die jeden Moment auf der Kundenreise gewinnen, während sichergestellt wird, dass die Marketingbotschaft immer die Markensprache stärkt.

Für weitere Informationen über Persado oder um einen Test anzufordern, besuchen Sie bitte persado.com und folgen Sie Persado auf Twitter.

Über Emarsys

Emarsys ist das größte unabhängige Marketing-Plattform-Unternehmen der Welt. Es bietet Unternehmen, die ihre Kunden ansprechen, verwertbare Informationen, die maschinelles Lernen und Datenwissenschaft mit echter Personalisierung und Multichannel-Bereitstellung kombinieren, um die Kunden bestmöglich zu erreichen und das Engagement und die Ergebnisse zu maximieren. Mit mehr als 800 Mitarbeitern an 15 globalen Standorten betreut Emarsys mehr als 2.300 Kunden in 140 Ländern. Jeden Monat versendet Emarsys über sieben Milliarden Nachrichten, die den Verbrauchern helfen, ihren Umsatz und die Kapitalrendite zu steigern. Weitere Informationen über Emarsys finden Sie unter emarsys.com.

