Die EU-Kommission hat RWE am Dienstag ihre Zustimmung zu der Transaktion erteilt, zugleich genehmigte das Bundeskartellamt den Kauf eines Minderheitsanteils an Eon. Beide Behörden haben demnach keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken.Als Meilenstein, um RWE zu einem global führenden Unternehmen im Geschäft mit erneuerbaren Energien zu machen, bezeichnete RWE die aktuellen Entscheidungen der EU-Kommission und des Bundeskartellamtes: Die EU-Kommission erteilte dem Energiekonzern am Dienstag die kartellrechtliche Zustimmung zum Erwerb des Erneuerbaren-Geschäfts von Eon und Innogy, das Bundeskartellamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...