Mobiler Zugriff auf Unternehmens-Kontakte.(press1) - 27. Februar 2019 - Jetzt DSGVO-Konform & mit höchster Usability.Weltweit einzigartige Entwicklung schützt Kontakte vor Zugriff durchMessenger-Dienste - datenschutzkonforme Kommunikation - Beliebter Instant-Messenger jetzt problemlos auch dienstlich nutzbar - Private unddienstliche Kontakte separat verwalten mit funktionierenderRufnummeridentifikation - Komfortable Anwendung undKonfigurierungsmöglichkeiten für Unternehmen.Kleine App, große Sicherheit: Das in Karlsruhe beheimatete UnternehmenMobile Box - App Consulting hat seine App SecureContact X Business auf denMarkt gebracht. Diese ermöglicht eine datenschutzkonforme, sichere Nutzungvon WhatsApp sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld unteriOS. Das Besondere daran: Die Identifikation eingehender Anrufefunktioniert - anders als bei bestehenden Lösungen - einwandfrei.Das Verwalten von Kontakten in einer separaten Containerlösung wird vonvielen Anbietern angeboten. Dabei setzen diese Container nur auf diepersönlichen Kontakte des Anwenders. Mit der neuesten Lösung SecureContactBusiness - einer übergreifenden App - können erstmals Kontakte ausverschiedenen Quellen, wie CRM Systemen, CardDav, Mailservern undpersönlichen Adressbüchern zusammengefasst verfügbar gemacht werden.SecureContact X Business ist dabei die einzige Lösung, die es Ihnenerlaubt, auch Ihre globale Adressliste abgesichert offline verfügbar zumachen (Voraussetzung: Exchange >=2013 oder Microsoft Office 365). IhreMitarbeiter erkennen nun bei jedem Anruf, wer sie aus der Firma anruft.Weitere Features sind eine gezielte Sperre dienstlicher Kontakte imUrlaubsmodus und die Möglichkeit den Zugriff auf die Daten per PIN zuschützen.Eine solche Vorgehensweise ist nötig, da heute Geschäftskontakte häufigper WhatsApp abgewickelt werden. Projekt-, Arbeitsgruppen- oderthemenbezogene Kontaktdaten werden unter iOS neben privaten Kontaktdatengespeichert. Das bedeutet, dass sie komplett in Messenger-Dienste, Social-Media-Apps und andere Services eingelesen, ins Internet übertragen undweiterverarbeitet werden können.Privatleute sollten - Unternehmen müssen zwingend aktiv werden und dieDaten im Adressbuch schützen. Und das aus mehreren Gründen: So entschiedim Juni 2017 das Amtsgerichtes Bad Hersfeld (Az. F 111/17 EASO), dassallein die Nutzung von WhatsApp gegen das deutsche Datenschutzrechtverstößt. Begründet wurde das Urteil unter anderem damit, dass die Appsämtliche Kontaktdaten aus den Smartphones der Nutzer an die WhatsApp Inc.weiterleitet ohne jedoch die ausdrückliche Zustimmung der Betroffeneneinzuholen. Der zweite Grund: Seit Mai 2018 trat die europäischeDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Dadurch wurde dasDatenschutzrecht EU-weit vereinheitlicht, was unter anderem eineerweiterte Haftung der Geschäftsleitung von Unternehmen nach sich zieht.Darüber hinaus erhöhen sich die Bußgelder deutlich.Dank der tiefen Integration in iOS sind Ihre Kontakte so nicht nur sicher,Sie erhalten auch eine Anruferidentifikation bei eingehenden Anrufen. Dankder SecureContact Tastatur sind Ihre Kontakte in jeder App nur eine Finger- Geste entfernt. Sie können damit einfach und bedarfsgerecht in anderenApps genutzt werden. Dabei unterstützt SecureContact X Business bereitsheute eine Menge an Drittherstellern.SecureContact X Business hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle notwendigenVerarbeitungen in der App selbst zu vollziehen. Sie können z.B. direkt miteinem Server wie Microsoft Exchange kommunizieren. Haben Sie ein anderesSystem für Ihre Kontakte im Einsatz, können Sie dieses (aktuell) perSecureToolbox (Batch) anbinden. Fragen Sie uns nach weiteren Informationen.Setzen Firmen auf eine eigene App Entwicklung, lässt sich SecureContact XBusiness darin integrieren. Sie erhalten durch so genannte **xCallBacks** -nach entsprechender Freischaltung - die Möglichkeit mit Ihren Apps auf dieDaten in SecureContact zuzugreifen. So können Sie z.B. Ihren WorkforceMitarbeitern direkt die Kontaktdaten zu einem Workforce-Auftrag anzeigen.Die notwendige API gibt die MobileBox bei entsprechenden Anfragen anbestehende Kunden gerne weiter.Die Verwaltung der App per MDM (AppConfig) wird mit SecureContact XBusiness um eine sichere und flexible Remote-Konfiguration für BYOD Geräteerweitert. Diese neue optional verfügbare SecureConfigurationCloudermöglicht es Firmen jeder Größe die SecureContact X Business abgesichertund vollständig automatisch konfiguriert einzusetzen - auch dann, wenn dasjeweilige Gerät keinem MDM untersteht. SecureContact X Business kann dahersowohl auf firmeneigenen als auch auf privaten Geräten hoch flexibeleingerichtet und verwaltet werden.Feature: Datenschutz und -sicherheit* Security by Design* Höchster Datenschutz & DSGVO-Konfromität* Support für PIN / TouchID / FaceID* AppConfig via MDM und/oder SecureConfiguration Cloud* Support für Basic, NTLM und Kerberos, sowie VPN Support durch iOSFeature: Produktivitätssteigerung* bedarfsgerecht auf Kontakte aus unterschiedlichen Quellen (CardDav,Exchange, ...) zugreifen* Anruferidentifikation bei eingehenden Anrufen* Urlaubsmodus* Integration in Drittanbieter Apps* direkte Anbindung diverser VoIP, eMail und Messenger Apps* Unterstützung von MDM bzw. dessen AbwesenheitWeitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter:https://www.mobilebox-consuting.deHinweis: Microsoft Office 365, Outlook.com sind eingetragene Warenzeichenoder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staatenund/oder anderen Ländern.Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, Ihnen die Potentiale mobiler Geräte inIhren Geschäftsprozessen näher zu bringen.Wir unterstützten bei Konzeption, Erstellung und Einführung.Zusätzlich bieten wir ein breites App-Spektrum an, damit Sie im Umgang mitIhren Kontakten auf der sicheren Seite sind.Egal ob OnPremis, Office 365 oder über unsere Cloud-Lösung. Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, Ihnen die Potentiale mobiler Geräte in Ihren Geschäftsprozessen näher zu bringen. Wir unterstützten bei Konzeption, Erstellung und Einführung. Zusätzlich bieten wir ein breites App-Spektrum an, damit Sie im Umgang mit Ihren Kontakten auf der sicheren Seite sind. Egal ob OnPremis, Office 365 oder über unsere Cloud-Lösung. Ihre Kontakte gehören Ihnen, Sie werden mit unseren Apps in die Lage versetzt, mit diesen eigenverantwortlich umzugehen. Dabei stellen unsere Produkte eine am Markt bisher nicht abgedeckte Möglichkeit zur Verfügung, erkundigen Sie sich selbst... 