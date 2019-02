Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leicht tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Nachdem der breite SPI-Index am Vortag ein Allzeithoch erreicht hatte, sei nun eine Verschnaufpause angezeigt, heisst es am Markt. Investoren dürften darüber hinaus verstärkt auch über Gewinnmitnahmen nachdenken, meint ein Analyst. Besonders hart trifft dies aktuell Kühne+Nagel, da die Jahreszahlen 2018 nicht nach dem Geschmack der Investoren ausgefallen sind.

Für etwas Nervosität sorgt ausserdem der Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Im Tagesverlauf könnte dann das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Hanoi die Märkte bewegen. Derweil findet in Washington die Anhörung von Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen statt, wobei dieser hochbrisante Aussagen angekündigt hatte. Und zu guter Letzt tritt auch noch ...

