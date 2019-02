Baierbrunn (ots) -



Wer gerne und häufig in die Badewanne steigt, sollte möglichst auf Schaumbäder verzichten. "Die enthaltenen Tenside greifen den Säureschutzmantel der Haut an und trocknen stark aus", sagt Julian Wagner, Apotheker aus Bad Wörishofen, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Die optimale Temperatur des Badewassers liegt bei 35 bis 37 Grad. Länger als 20 Minuten sollte man nicht in der Wanne sitzen. "Das belastet den Kreislauf, und der natürliche Schutzfilm der Haut wird angegriffen", betont Wagner. Hautarzt Prof. Philipp Babilas aus Regensburg betont: "Grundsätzlich lautet die Empfehlung, nicht täglich zu baden." Bei empfindlicher, trockener oder zu Neurodermitis neigender Haut empfiehlt er maximal einmal pro Woche ein Vollbad. Ist sie robust, darf es auch zweimal sein. In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leser die besten Tipps für das Abtauchen zu Hause.



