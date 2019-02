Hamburg (ots) - Der BDAE ist vom F.A.Z.-Institut zum besten Spezialversicherer 2019 gekürt worden. Gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung und unter wissenschaftlicher Begleitung der International School of Management (ISM) ermittelte das Institut unter rund 1.000 deutschen Finanzdienstleistern den besten Spezialversicherer. Dabei handelt es sich um eine von mehreren Kategorien, in der die jeweils besten Branchenvertreter gekürt wurden.



Bei der Bewertung wurden vier Bereiche genauer untersucht: Beratung, Kundenzufriedenheit, Qualität und Service. Als Grundlage für die Datenerhebung wandten die Studienbetreiber im Untersuchungszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 das sogenannte Social Listening an. Dabei werden etwa 350 Millionen Online-Quellen untersucht - darunter sämtliche Social-Media-Kanäle, 42 Millionen Blogs, 24 Millionen Foren, 143 Millionen Nachrichten-Seiten und 123 Millionen Webseiten im deutschsprachigen Raum. In einem zweiten Schritt wird mit Verfahren von künstlicher Intelligenz untersucht, welches branchenspezifische Unternehmen wie oft, in welchem Kontext erwähnt wird und welche Tonalität (positiv, neutral, negativ) die Beiträge aufweisen.



Im Bereich der Spezialversicherer ist demnach der BDAE positiver aufgefallen als andere Marktteilnehmer derselben Kategorie und sicherte sich somit Platz Eins im Ranking. Nun darf das Unternehmen für das ganze Jahr 2019 das F.A.Z.-Siegel mit der entsprechenden Auszeichnung führen.



"Es ist in erster Linie unseren Mitarbeitern zu verdanken, dass wir dieses großartige Ergebnis erzielt haben", kommentiert Philipp Belau, kaufmännischer Leiter bei der BDAE Gruppe, die Auszeichnung. "Es zeigt uns, dass die Kollegen unseren Kunden im Ausland nicht nur die verdiente Wertschätzung und bestmögliche Unterstützung geben, sondern auch noch Spaß an ihrem Job haben. Wir alle sind sehr stolz darauf."



Der BDAE versichert und berät Privatpersonen, die es mittel- bis langfristig ins Ausland zieht. Zur Kundengruppe zählen Expats, digitale Nomaden, klassische Auswanderer, Ruheständler, Weltreisende und Ausländer in Deutschland sowie im Ausland. Darüber hinaus hat die Unternehmensgruppe eine eigene Beratungsgesellschaft, die international agierende Unternehmen in Sachen Sozialversicherungs-, Steuer-, Arbeits- und Aufenthaltsrecht berät.



