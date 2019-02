Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die Kennziffern stimmten mit den vorab veröffentlichten Daten des Stahlkonzerns überein, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weil sich die Details in der aktuellen Veröffentlichung in Grenzen hielten, ließen sich nicht allzu viele Rückschlüsse auf seine Anlage-These ziehen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 07:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-02-27/10:08

ISIN: DE0006202005