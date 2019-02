Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes Gruppe, erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 eine deutliche Steigerung des operativen Konzernergebnisses (EBITDA) auf über EUR 65 Mio. (Vorjahr: EUR 59,9 Mio.), so die Katjes International GmbH & Co. KG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

