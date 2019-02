IVU Traffic Technologies AG: Daimler Buses beteiligt sich mit 5,25 % an der IVU AG DGAP-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung IVU Traffic Technologies AG: Daimler Buses beteiligt sich mit 5,25 % an der IVU AG 27.02.2019 / 10:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR IVU Traffic Technologies AG ISIN DE0007448508 Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) Berlin, 27. Februar 2019 Daimler Buses beteiligt sich mit 5,25 % an der IVU AG Daimler Buses (EvoBus GmbH) investiert in die digitale Mobilität und steigt mit 5,25 % bei der Berliner IVU Traffic Technologies AG ein. Verkäufer des Aktienpakets ist die gemeinnützige Gerlind & Ernst Denert-Stiftung des früheren IVU-Vorstands Prof. Dr. Ernst Denert. Damit einher geht eine strategische Partnerschaft zwischen IVU und Daimler Buses, um integrierte Mobilitätslösungen für den öffentlichen Verkehr von morgen anzubieten. Kontakt: Dr. Stefan Steck Public & Investor Relations IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88, 12161 Berlin T +49.30.85906-0 ir@ivu.de www.ivu.de 27.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 85906-0 Fax: +49 (0)30 85906-111 E-Mail: kontakt@ivu.de Internet: www.ivu.de ISIN: DE0007448508 WKN: 744850 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781567 27.02.2019 CET/CEST ISIN DE0007448508 AXC0121 2019-02-27/10:14