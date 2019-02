Die Ankündigung hoher zukünftiger Investitionen von Beiersdorf kam an der Börse in einer ersten Reaktion nicht gut an - der Kurs der Beiersdorf Aktie geriet unter Druck. Was war passiert? Beiersdorf hatte eine "Investitionsoffensive" angekündigt. Und das kostet natürlich erstmal Geld. So teilte Beiersdorf mit, dass im Rahmen der neuen Strategie namens "C.A.R.E." pro Jahr etwa 70-80 Mio. Euro "zusätzlich in Internationalisierung, Innovation, Digitalisierung und Qualifizierung" investiert werden ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...