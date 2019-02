FRANKFURT (Dow Jones)--Die Supermarktkette Kaufland, die wie Lidl zur Schwarz-Gruppe gehört, will einzelne Real-Märkte übernehmen. "Wir sind in Gesprächen", wird der Chef der Schwarz-Gruppe, Klaus Gehrig, von dem Magazin Wirtschaftswoche zitiert. "Kriegen wir gute Märkte, können es auch ein paar mehr werden", fügte er hinzu. Schon vor Wochen war laut Magazin durchgesickert, dass Kaufland die Übernahme von etwa 100 Märkten der Metro-Tochter Real auslotet.

Metro will den Verkauf von Real in den nächsten zwei bis vier Monaten abschließen. Der Konzern hatte die Supermarktkette im September zum Verkauf gestellt, er sieht seine eigene Zukunft in einem modernisierten Großhandel, der seine Kunden zunehmend digital und mit hoher Expertise bedient und verstärkt auch beliefert. Real mit seinen 282 Märkten will Metro als Ganzes veräußern.

Der Investitionsstau bei Real schreckt Gehrig nicht, auch finanziell verfüge die Schwarz-Gruppe über ausreichend Spielraum, um die Übernahme zu stemmen. Wann eine Entscheidung fällt, ließ Gehrig gegenüber der Wirtschaftswoche allerdings offen. Nur so viel: "Wir sind weit." Die sogenannte Due Diligence, also die intensive Prüfung aller Bilanz- und Unternehmenskennziffern, habe aber noch nicht begonnen.

