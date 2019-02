Der Euro hat in der Früh seine jüngsten Kursgewinne nicht halten können. Um 9 Uhr hielt der Euro zwar bei 1,1380 Dollar nach 1,1361 USD beim Richtkurs vom Dienstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr aber noch mit 1,1392 Dollar notiert. Am Vortag lag das Tageshoch sogar bei 1,1403 Dollar - diese Marke gab der Euro wieder ...

