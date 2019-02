Nach der Auswertung von Energy Charts des Fraunhofer ISE hat es bereits in den zwei Woche ab dem 11. Februar einen Anteil von mehr als sechs Prozent Photovoltaik an der Stromerzeugung gegeben. Das ist ein Rekord, der darauf zurückgeht, dass die Photovoltaik-Anlagen viel Solarstrom produzierten und zugleich die gesamte Stromerzeugung geringer war als im Vorjahr.In diesem Jahr haben die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland in den Kalenderwochen sieben und acht soviel Strom erzeugt, dass der Anteil der Photovoltaik an der Nettostromerzeugung in Deutschland bereits bei mehr als sechs Prozent lag. Dies ...

