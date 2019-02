Die R-LOGITECH S.A.M. will eine neue Anleihe-Fracht am Bondmarkt stemmen: Hierfür soll die bestehende 8,5%-Unternehmensanleihe 2018/23 mittels internationaler Privatplatzierung auf bis zu 125 Mio. EUR verfünffacht werden. Der Anbieter von Logistik- und Technologielösungen für globales Supply-Chain-Management will seine im Frühjahr 2018 ausgereichte und mit jährlich 8,5% üppig verzinste Unternehmensanleihe ...

