Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Premierministerin Theresa May plant für den 12. März eine erneute Abstimmung über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal, der bei der ersten Abstimmung am 15. Januar deutlich abgelehnt worden war, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Bei einem erneuten Scheitern solle am 13. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...