Zürich (ots) - Die Umsätze im Schweizer Bauhauptgewerbe sind 2018

3.5 Prozent tiefer ausgefallen als im guten Baujahr 2017. Was positiv

stimmt: Die Auftragseingänge und der Arbeitsvorrat haben im zweiten

Halbjahr wieder angezogen. Auf Ende 2018 konnte bei den

Arbeitsvorräten eine Zunahme von 7.3 Prozent verzeichnet werden, was

insbesondere dem öffentlichen Tiefbau und dem Wirtschaftsbau zu

verdanken ist. Beim Wohnungsbau war die Bautätigkeit wie im Vorjahr

leicht rückläufig. Dies geht aus der neusten Quartalsstatistik des

Schweizerischen Baumeisterverbands hervor.



Das Baujahr 2018 war von einem moderaten Rückgang der Umsatzzahlen

geprägt. Das Bauhauptgewerbe hat 20.06 Mrd. Franken Umsatz erzielt,

3.5 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz entwickelte sich mit

Ausnahme des Wirtschaftsbaus in allen Sparten rückläufig. Im 4.

Quartal 2018 fiel der Umsatzrückgang im Vergleich mit dem Vorjahr mit

-5.8 Prozent leicht stärker aus als im Jahresschnitt, was aber sicher

zum Teil auf die milderen Temperaturen im Vorjahreszeitraum

zurückführbar ist.



Weitere Konsolidierung beim Wohnungsbau



Die Nachfrage nach neuen Wohnungen ist rückläufig. Die

Konsolidierung im Wohnungsbau schlägt sich in der Statistik mit einem

Umsatzminus von -6.7 Prozent im Jahr 2018 nieder. Diese Entwicklung

setzt sich gemäss Quartalserhebungen auch in den kommenden Monaten

fort. Die Auftragseingänge im Wohnungsbau im 4. Quartal 2018

verzeichnen ein Minus von 4.2 Prozent.



Deutliches Plus bei Auftragseingängen und Arbeitsvorrat



Bezogen auf den gesamten Baumarkt im Bauhauptgewerbe sind die

Aussichten für die kommenden Monate positiv. Auftragseingänge und

Arbeitsvorrat haben im zweiten Halbjahr wieder angezogen. Auf Ende

2018 verzeichnet das Bauhauptgewerbe bei den Arbeitsvorräten ein Plus

von 7.3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, was insbesondere

dem öffentlichen Tiefbau und dem Wirtschaftsbau zu verdanken ist.

Ähnlich positiv stimmen auch die Auftragseingänge, bei welchen ein

Plus von 9.6 Prozent verzeichnet werden kann.



