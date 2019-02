Die neue Niederlassung wird von Branchenveteran Laurent Schektman

geleitet



Netanya, Israel (ots/PRNewswire) - Q Core Medical, ein führender

Entwickler von intelligenten Infusionssystemen für Krankenhäuser und

ambulante Pflegeeinrichtungen, gab heute die Eröffnung einer neuen

europäischen Niederlassung in Marseille, Frankreich, bekannt. Die

neue europäische Regionalzentrale wird von Q Core Medical Country

Manager Laurent Schektman geleitet, der den Direktvertrieb der

Krankenhaus- und Heiminfusionssysteme von Q Core in Frankreich und

anderen europäischen Märkten leiten wird.



"Es ist ein Privileg, die fortschrittlichen Infusionssysteme von Q

Core Medical von unserem neuen Büro in Marseille aus, dem Tor zum

Markt für französische und europäische Gesundheitseinrichtungen,

bereitzustellen", so Laurent Schektman, Q Core Medical Country

Manager. "Frankreich ist besonders bereit für die Innovationskraft

von Q Core mit ihren Infusionssystemen. Durch eine wachsende ältere

Bevölkerung und dadurch einen erhöhten Infusionsbedarf sowie einem

5-10%igen Anstieg der Zahl der Patienten, die nicht in

Krankenhäusern, sondern zuhause betreut werden, hat Frankreich einen

echten Marktbedarf an intuitiven, einfach zu bedienenden und

zuverlässigen Infusionssystemen."



Das Vorzeigeprodukt von Q Core, die Sapphire-Infusionspumpen,

bieten leichte, fortschrittliche und intuitive Infusionssysteme mit

vielfältigen Funktionen, die vom Pflegepersonal und von den Patienten

gleichermaßen geschätzt werden. Die Systeme können in der

Schmerzbehandlung, der Onkologie, für Epiduralinfusionen, künstliche

Ernährung, Antibiotikabehandlung und für weitere IV-Therapien

eingesetzt werden. Die Sapphire-Infusionsfamilie kann für

großvolumige und ambulante Infusionen in Krankenhäusern sowie für die

Behandlung zu Hause und an anderen Orten eingesetzt werden.



"Wir freuen uns, dass sich ein wachsendes globales

Gesundheitstechnologieunternehmen für Marseille als europäischen

Hauptsitz entschieden hat", sagte Maribel Sierra, Projektmanagerin

von Provence Promotion, der Wirtschaftsförderungsagentur der

Metropole Aix-Marseille-Provence. "Marseille hat eine ideale Lage als

Drehscheibe für Geschäfte in Europa und Afrika und bietet einen

einfachen Zugang zu den Märkten des Mittelmeerraums. Q Core ist ein

Paradebeispiel für die Geschäftsmöglichkeiten, die sich in

Südfrankreich für florierende Gesundheits- und Technologieunternehmen

bieten."



Das französische Gesundheitssystem, das auf fortschrittlichen

Erstattungsmodellen basiert, folgt der globalen Verlagerung von

Patienten aus Krankenhäusern in den häuslichen Bereich. Die

französische Regierung arbeitet daran, den Homecare-Markt zu

regulieren und nutzt dabei starke Wirtschaftsmodelle, die diesen

Wandel unterstützen. Eine Verkürzung der durchschnittlichen

Verweildauer in Krankenhäusern, eine wachsende Zahl älterer Patienten

mit chronischen Krankheiten, ein höheres Maß an Komfort für die

Patienten zu Hause und niedrigere Kosten für die häuslichen

Gesundheitsdienste haben in den letzten vier Jahren zu einem Wachstum

von 40 Prozent (gegenüber dem Vorjahr) von Patienten geführt, die

häusliche Pflegebehandlungen erhalten.



"Wir freuen uns, unsere bahnbrechenden Infusionspumpensysteme in

Frankreich direkt zu vermarkten und damit unsere physische Präsenz in

einem so wichtigen regionalen Markt auszubauen", sagte Tally Eitan,

Präsident von Q Core Medical. "Dank Laurents bisheriger

Berufserfahrungen bei Abbott, Hospira, Pfizer und ICU Medical hat er

umfassendes Wissen über das französische und europäische

Gesundheitswesen. Mit Laurent an der Spitze unserer europäischen

Aktivitäten, seiner Leidenschaft und seinem Engagement für den

französischen Gesundheitsmarkt sind wir zuversichtlich, dass wir in

der Lage sein werden, den sich entwickelnden Infusionsbedarf im

gesamten Versorgungskontinuum zu decken."



Informationen zu Q Core Medical



Q Core Medical ist ein Anbieter von Infusionslösungen, der die

sich entwickelnden Bedürfnisse der ambulanten Versorgung und des

Krankenhausmarktes im Bereich Infusionssysteme erfüllt. Das

Vorzeigemodell von Q Core Medical, die

Sapphire-Infusionspumpensysteme, werden weltweit vermarktet. In den

letzten zehn Jahren war das Unternehmen in Nordamerika, Europa,

Asien, Südamerika und Australien tätig. Q Core Medical ist eines von

drei privat geführten Unternehmen der Eitan-Gruppe und entwirft,

entwickelt, produziert und vermarktet fortschrittliche,

zukunftssichere Infusionssysteme. Bitte besuchen Sie für weitere

Informationen http://www.qcore.com/.



