Vier Monate hat es gedauert und einige Nerven gekostet: Dann war nach zwei Flugausfällen endlich die Entschädigung auf dem Konto. Einblicke in den Eurowings-Wahnsinn - und Tipps für Betroffene.

Es wurde ruhig im Flugzeug. Nicht das übliche Meckern, wie sonst, wenn etwa im ICE ein technischer Defekt oder eine lange Verspätung bekanntgegeben wird. "Einer unser Bordcomputer hat sich soeben verabschiedet", hatte der Pilot meines Eurowings-Flugs von Düsseldorf nach Genf durchgesagt - nach etwa 20 Minuten Flugzeit. Das sei nicht so schlimm, da es noch ein zweites System gebe, beschwichtigte er. Trotzdem würden wir nun zurückfliegen - zum Startflughafen Düsseldorf. Ich dachte kurz, dass ich mich verhört hätte. Doch dann merkte ich: Es stimmte. Der Stille im Flugzeug nach war die Sorge der Fluggäste größer als der Ärger über eine zumindest stark verspätete Ankunft.

Zu Recht? Nach der Landung in Düsseldorf kam der Pilot aus dem Cockpit. Bleich sah er aus. Und erkundigte sich auf Englisch bei den Passagieren in den ersten Reihen, ob sie etwas gerochen hätten. Seit wann kann man einen Computerausfall riechen? Ich hatte das ungute Gefühl, die wahren Ursachen dieses abgebrochenen Fluges wohl nie zu erfahren.

Mit der Landung in Düsseldorf statt Genf begann eine Erkundungstour, die mich den Eurowings-Wahnsinn hautnah erleben ließ. Der hatte der Airline vor allem im Sommer 2018 fragwürdige Bekanntheit gebracht. 2018 war in Deutschland das Jahr mit den bislang meisten massiven Verspätungen und Annullierungen: 37.000 davon gab es laut Daten des Flugrechte-Portals EUClaim. Die Lufthansa-Tochter Eurowings habe dabei Unpünktlichkeitsrekorde eingeflogen: 5157 Flüge seien komplett gestrichen worden, 1408 Maschinen seien mit über drei Stunden Verspätung gelandet.

Zwei Flüge davon hatte ich gebucht, im Oktober 2018. Immerhin buchte Eurowings mich nach dem abgebrochenen Genf-Flug direkt auf den nächsten Flug um. Statt um 15.55 Uhr - wie eigentlich geplant - sollte ich so um 19.40 Uhr landen. Angesichts der Umstände fand ich das akzeptabel. Sobald wenigstens zwei Stunden Wartezeit absehbar sind, haben Flugreisende Anspruch auf kostenfreie Getränke und einen Snack. Als ich die Mitarbeiterin am Eurowings-Schalter darauf ansprach, stellte sie mir einen Gutschein über 7,50 Euro aus. Ohne Rückfrage hätte ich den nicht bekommen. Am Abend landete ich gut in Genf. Da meine geplante Wanderung in den Alpen ohnehin erst am nächsten Tag startete, konnte ich damit leben.

Bei meinem Rückflug, drei Tage später, gab es allerdings schon wieder Probleme. Als ich morgens früh am Genfer Flughafen eintraf und meine Tasche einchecken wollte, hieß es nur: Der Flug nach Düsseldorf? Der ist doch annulliert! Mitarbeiter am Flughafen buchten die betroffenen Passagiere um, auch mich. Ich sollte nun über Wien fliegen, mit Austrian Airlines - ebenfalls zur Lufthansa-Gruppe gehörig. Statt um 10.55 Uhr kam ich so um 14.25 Uhr in Düsseldorf an - nach einem kurzen Zwischenstopp in Österreich und herrlichem Blick auf Alpen-Panorama aus dem Flugzeug.

Flugausfall? Flugverspätung? Da war doch was! Ab drei Stunden Verspätung haben Fluggäste Anspruch auf eine Entschädigung nach EU-Recht. Bei Flugstrecken bis 1500 Kilometer, wie bei mir, sind das pro Flug und Passagier 250 Euro. Dafür muss der Start in einem europäischen Land erfolgt sein - oder die Landung war in einem EU-Mitgliedsland und die Fluggesellschaft hat ihren Sitz in Europa. Der Ticketpreis spielt keine Rolle. So hatte ich zum Beispiel für Hin- und Rückflug nur 149 Euro gezahlt, inklusive Steuern und Gebühren. Statt der Geldentschädigung bieten Fluggesellschaften mitunter auch Reisegutscheine an. Wer bald einen weiteren Flug plant und so eine höhere Summe in Aussicht gestellt bekommt, kann darauf eingehen. Der rechtliche Anspruch bezieht sich aber immer auf die Geldsumme. Kein Reisender sollte sich gegen seinen Willen mit etwas anderem abspeisen lassen.

Allerdings dürfen für diesen Anspruch ...

