Weil hohe Investitionen bei Beiersdorf zu Lasten der Profitabilität gehen dürften, gingen die Aktien des Konzerns in die Knie. Der Kurs sackte um mehr als zehn Prozent ab und lag weit abgeschlagen am Ende des Dax.

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf will mit Investitionen in die Konsumenten-Sparte für weiteres Wachstum sorgen. Ab dem laufenden Jahr sollen dafür jährlich 70 bis 80 Millionen Euro ausgegeben werden, wie aus einer am Dienstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Umsatz soll 2019 um drei bis fünf Prozent steigen, nach einem Anstieg um über fünf Prozent im Vorjahr.

"Die Konsumgüterindustrie befindet sich in einem historischen Umbruch", sagte der neue Beiersdorf-Chef Stefan

