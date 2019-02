Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.02.2019 Kursziel: 4,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Preview: Erreichen der Guidance und positiver Ausblick sollten frische Impulse für die Aktie bringen Ringmetall wird am 07. März vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt geben. Wir gehen davon aus, dass im Zuge dessen auch ein solider Ausblick für 2019 vorgelegt wird. Guidance dürfte knapp erreicht worden sein: Für 2018 rechnen wir mit Konzernerlösen i.H.v. 110,5 Mio. Euro, die damit in der oberen Hälfte der avisierten Bandbreite (108,0 bis 112,0 Mio. Euro) liegen sollten. Dies impliziert für Q4 ein durch die höheren Stahlpreise begünstigtes Wachstum von ca. 7%. Ergebnisseitig erwarten wir aus Q4 ein EBITDA von 2,0 Mio. Euro (MONe EBITDA-Marge: 8,0%) und damit wie in den Vorquartalen einen Rückgang gegenüber Vorjahr (MONe: -16%; Vj.: 2,4 Mio. Euro). Dabei dürften im Schlussquartal vor allem Transaktionsnebenkosten aus der Nittel-Übernahme von rund 1 Mio. Euro das Ergebnis belastet haben. Auf Gesamtjahressicht sollten sich die nicht-operativen Sonderkosten insgesamt auf etwas mehr als 2 Mio. Euro belaufen. Bei einem 2018er EBITDA von 10,3 Mio. Euro (MONe) sollte das adj. EBITDA somit knapp das untere Ende der Guidance-Spanne von 12,5 bis 13,5 Mio. Euro erreicht haben. Weiteres Marktwachstum in 2019 erwartet: Nach Aussagen der wichtigsten Verbände der chemischen Industrie sowie führender Branchenunternehmen ist 2019 von einem leichten Wachstum der Chemieproduktion auszugehen. So rechnet der VCI im laufenden Jahr trotz der gedämpften weltwirtschaftlichen Entwicklung für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie mit einem Produktionswachstum von 1,5%. BASF geht für die globale Chemieproduktion von einem Anstieg um 2,7% und damit im gleichen Ausmaß wie 2018 aus. Covestro rechnet für das Gesamtjahr 2019 mit einem Mengenwachstum im Kerngeschäft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Im Konsens lässt sich damit u.E. auch für Ringmetall ein organisches Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwarten. Auch sollten kurzfristige Nachfrageschwächen (wie durch verminderte Abrufe der Automobilindustrie in Q4 2018) nicht direkt auf Ringmetall durchschlagen, da die Chemiekonzerne u.E. in solchen Fällen zunächst auf Halde produzieren und die Mengen nicht unmittelbar signifikant reduzieren. Ausblick dürfte neue Impulse bringen: Vor diesem Hintergrund prognostizieren wir für 2019 ein organisches Umsatzwachstum von 2,7%. Hinzu kommt ein anorganischer Umsatzbeitrag durch Nittel i.H.v. rund 13 Mio. Euro, so dass mit Konzernerlösen i.H.v. 126,5 Mio. Euro zu rechnen ist. Nach den in 2018 durchgeführten Maßnahmen (u.a. Börsensegmentwechsel, Standortoptimierung, Kapitalerhöhung, Akquisition), die allesamt die Ergebnisentwicklung zunächst belasteten, gehen wir 2019 wieder von einer deutlichen Erholung der EBITDAMarge auf 11,0% aus (MONe: +170 BP) bzw. einem EBITDA von 13,9 Mio. Euro aus. Die Aktie ist u.E. daher mit einem EV/EBITDA 2019e von 7,0x nach wie vor attraktiv bewertet. Fazit: Aufgrund des stabilen Marktumfelds dürfte Ringmetall einen soliden Ausblick vorlegen und die Aktie ihren seit Ende Januar erkennbaren Erholungstrend fortsetzen. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 4,70 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 