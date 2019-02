Zürich - Durch die Unterstützung von Trust Square verstärkt swissICT sein Engagement in einem zukunftsträchtigen Bereich der Schweizer ICT-Branche. Der Blockchain Hub wurde vergangenes Frühjahr an der Zürcher Bahnhofstrasse eröffnet. Auf 2300 Quadratmetern, verteilt über drei Etagen, bietet die Einrichtung Platz für rund 200 Arbeitsplätze. Viele dieser Plätze sind unterdessen besetzt. In diesem Sommer steht das nächste Highlight an: der Swiss Blockchain Hackathon.

Community in der Branche vernetzen

«Blockchain ist ein ganz heisses Thema in der Branche. So gewann zum Beispiel mit Modum.io im vergangenen Jahr ein Blockchain Start-up einen Digital Economy Award. Wir freuen uns sehr, mit diesem Engagement für den Swiss Blockchain Hackathon Innovationen in der Community weiter zu fördern», sagt swissICT Geschäftsführer Christian Hunziker.

«Wir freuen uns sehr auf den ersten Schweizer Blockchain Hackathon von Trust Square, sowie über die Partnerschaft mit swissICT, die in diesem Zusammenhang entstanden ist. Mit unserem Hackathon verbinden wir Blockchain Startup's mit der Community der Schweiz. Wir sind sehr gespannt», erläutert Thomas Meister, General Manager bei Trust Square.

